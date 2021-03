Seit 50 Jahren gilt in der Schweiz das Frauenstimmrecht. Am 7. Februar 1971 trat es in Kraft. Damals war die Schweiz europaweit eines der letzten Länder, das seiner weiblichen Bevölkerung das volle Bürgerrecht zugestand. In einer 20-Minuten-Reihe sprechen fünf Frauen über ihre Gedanken zur Gleichstellung in der Schweiz.