Seine Wohnung in Peking ist so voll mit Erinnerungen an die Olympischen Spiele, dass er sich gezwungen sah, in eine grössere Wohnung zu ziehen. Zhang Wenquan wartet fieberhaft auf die Winterspiele nächsten Monat in der chinesischen Hauptstadt. Maskottchen, Wimpel, Fackeln und Trikots: Der 35-Jährige ist ständig auf der Suche nach speziellen Gegenständen der Olympischen Spiele. Eine Fackel von den Winterspielen 2002 in Salt Lake City, die er sich für umgerechnet 1700 Franken ergatterte, ist das Schmuckstück seiner Sammlung. Nach 14 Jahren schätzt er, dass er über 57’000 Franken für seine mittlerweile 5000 Souvenirs ausgeben musste.

(Video: Thomas Sennhauser)