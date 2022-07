So herzig :

Europameister Lorenzo Insigne ist der neue grosse Star des MLS-Clubs Toronto FC, der Italiener wird der bestverdienende Profi in der nordamerikanischen Liga. Der 31-Jährige wurde an einer Medienkonferenz vorgestellt, eine letzte Frage sollte noch drankommen. Da wurde der Stürmer überrascht. Denn am Mikrofon wurde Insignes Sohn aktiv: «Daddy, I love you», sagte der 7-Jährige – auf Englisch wohlgemerkt. Das entlockte dem Prof-Fussballer ein grosses Lachen und einen Handkuss.