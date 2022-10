«Jeder kann das machen, was er will, weil jeder dazu steht, was er macht», ist Aditotoro Motto. Dass der Social-Media-Star genau danach lebt, beweist er spätestens jetzt, mit einem ersten eigenen Rap-Song! Entstanden sei das Stück aus der Laune raus während einer Zugfahrt. «Jetzt erhoffe ich mir, dass ich in der Rap-Szene anerkannt werde», sagt er mit einem Augenzwinkern zu 20 Minuten.