Sébastien Haller ist einfach nicht zu bremsen. Beim 4:2-Sieg von Gruppensieger Ajax gegen Sporting schoss er seinen zehnten Treffer in der laufenden Champions-League-Saison. Kein Spieler hat weniger Einsätze in der Königsklasse gebraucht, um auf so viele Treffer zu kommen. Den bisherigen Rekord hielt Erling Haaland mit sieben Spielen. Und damit nicht genug. Erst als zweiter Spieler nach Cristiano Ronaldo traf er in jedem Gruppenspiel einer Saison. Hinzu kommt, dass sich der 27-Jährige mit seinen zehn Toren in eine klangvolle Liste einträgt. So haben bisher nur Cristiano Ronaldo (2015/16), Lionel Messi (2016/17) und Robert Lewandowski (2019/20) so oft während der Gruppenphase getroffen.