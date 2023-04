Snooker: Aktivist stürmt Partie und färbt alles in Gelb

Im englischen Sheffield kam es am Montagabend zu einem Eklat: Ein Klimaaktivist stürmte während einer WM-Partie die Arena und deckte den sonst so grünen Tischteppich mit gelber Farbe ein. Ein zweiter Störenfried konnte beim Tisch nebendran gerade noch so am selben Manöver gehindert werden. Der Farbsprüher wurde im Nachgang aus dem Stadion gebracht – für den Spieltisch musste ein Staubsauger her.