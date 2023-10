Das neuseeländische Rugby-Nationalteam absolviert am Freitag den WM-Halbfinal gegen Argentinien. Zuvor stellte sich den All Blacks aber ein anderes Hindernis in den Weg. Der Teambus der All Blacks hatte zu wenig Platz, um an einem Auto vorbeizufahren. Da stiegen die Spieler aus und hievten den geschätzt über zwei Tonnen schweren Land Rover zur Seite. Argentinien wird sich gegen den dreifachen Weltmeister gehörig in Acht nehmen müssen.