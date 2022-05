Was für ein Tor-Festival in der Champions League: Manchester City besiegt im Halbfinal-Hinspiel Real Madrid 4:3. Den schönsten Treffer erzielt Bernardo Silva. Der Portugiese kommt nach einem Foul an Oleksandr Sintschenko an den Ball, als alle auf einen Pfiff des Schiedsrichters warten. Doch dieser lässt Vorteil laufen, Silva realisiert das als einziger, spielt sofort weiter und haut den Ball herrlich in den Winkel – Traumtor!