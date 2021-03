In der Nacht auf Dienstag kühlt es nochmal richtig ab, so dass es am Morgen noch kühl bleibt bei unter 10 Grad. Die Sonne bringt dann aber auch Wärme mit, in der ganzen Schweiz bleibt es am Dienstag sonnig bei bis zu 24 Grad. Auch in den Bergen bleibt es meist wolkenlos und mild.