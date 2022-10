Königin Maxima voller Angst: «Amalia kann nicht mehr aus dem Haus»

In der neuesten Ausgabe über die gekrönten Häupter der Welt blicken wir auf das dänische Königshaus und eine unangebrachte Liebe. Königin Maxima der Niederlande sorgt sich aktuell um ihre älteste Tochter. Sie spricht erstmals über die Entführungsgerüchte von Kronprinzessin Amalia. In Schweden bricht Prinzessin Sofia mit der royalen Etikette und die wohl wichtigste Frage der Woche: Was tut sich eigentlich im Königreich Marokko?