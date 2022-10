In den sozialen Kanälen wird über das Video des Influencers Zeki Bulgurcu zurzeit heiss diskutiert. Darin überfährt er als Lastwagenchauffeur am Boden klebende Klimaaktivisten. Wir wollten von den Betroffenen selbst erfahren, was ihre Meinung über das Video ist.

(Video: Thomas Sennhauser)