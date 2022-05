Eine Frau versuchte, in einen Bereich neben Schloss Drottningholm in Stockholm einzudringen. Sicherheitsbeamte haben sie rechtzeitig entdeckt, doch es ist nicht das erste Mal, dass die schwedischen Royals um ihre Sicherheit bangen. Viel Zuneigung gibt es gegenüber dem britischen Königshaus. Sogar so viel, dass sie auf Tiktok viral geht. Und in Dänemark sind die Enten los. Dafür gibts leider nichts Neues aus Damdum.

(Video: K. Ofner/P. Stirnemann)