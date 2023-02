Bevor Flugzeuge im Winter abheben können, müssen sie zuvor enteist werden. Schnee und Frost auf den Tragflächen können sonst die Aerodynamik eines Flugzeuges beeinflussen. Am Flughafen Zürich enteisen die Mitarbeitenden der Swissport ab sechs Uhr in der Früh abfliegende Flugzeuge. In diesem milden Winter waren es erst rund 1300.

(Video: 20min/Luca La Rocca, Ela Çelik)