Phils Fails - Andere konnten das auch nicht!

Der grösste Fail von dem Meitli in unserem Titelbild ist nicht, dass sie ein Zältli ins Süssgetränk geschmissen hat. Vielmehr scheint es, als ob sie noch nie «Phils Fails» geguckt hat. Und das IST ein Fail. Hätte sie diese Show nämlich schon mal gesehen, hätte sie gewusst, was ihr blüht. Denn Menschen, die Zältli in ihr Süssgetränk schmeissen, haben wir schon einige Male hier gezeigt.

Aber vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, wenn es nach wie vor Leute gibt, die «Phils Fails» nicht kennen. Denn so haben wir immer wieder neue Clips, die wir dir zeigen können.

In dem Sinne: Schmerzhafte Unterhaltung!

(Video: P. Stirnemann/imgur)