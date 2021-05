Andri Ragettli ist bekannt für seine Qualitäten auf den Skis und mit seinen Parcours-Videos. Bei der WM in Aspen Mitte März verletzte sich der 22-Jährige jedoch schwer am Knie und musste sich einer Operation unterziehen. Noch immer ist der Bündner auf Krücken angewiesen. Diese halten ihn jedoch nicht von einem weiteren Parcours ab. (Video: andriragettli via Instagram)