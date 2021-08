Das «Love Island»-Drama beginnt mit News Juice: Andrina weint schon jetzt bittere Tränen

Zwei Typen buhlen bereits in Episode eins der am Montag angelaufenen «Love Island»-Staffel ums Herz von Schweiz-Bachelorette Andrina Santoro – und dieses scheint kurz darauf zum ersten Mal vor laufenden Kameras gebrochen zu werden. Alles, aber wirklich alles, was du zum Season-Auftakt wissen musst, erklärt dir Anja in dieser Folge von News Juice. Schimun hingegen hat keinen Plan, gönnt sich das Drama aber gerne. Bei Lil Nas X und Tony Hawk ist davon mittlerweile nichts mehr übrig: Der Rapper und der Skater lassen ihren eh schon nicht wirklich vorhandenen Blut-Beef hinter sich und stürzen sich zusammen in die Halfpipe – mit einem grossartigen Ergebnis. (Video: A. Zobrist/S. Krausz/P. Stirnemann)