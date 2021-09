WildArt Photographer of the Year :

Schattenmonster, rangelnde Kaninchen und kollektiv nach Luft schnappende Fische: Die Gewinnerbilder der Kategorie «Monochrome» des Fotowettbewerbs WildArt Photographer of the Year sind wirklich sehenswert.



(Video: 20M/WildArt Photographer of the Year)