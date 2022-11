10 Kilo zugenommen: Anja Zeidler findet sich so schön schwanger!

Heute in den News der ziemlich sehr sicher Komiker datenden sowie in Eiskübel pinkelnden Models, körperlich super glücklich Schwangeren und genauso glücklichen Neo-Mamis: Emily Ratajkowski und Pete Davidson sind schon wieder zusammen gesichtet worden. Und diesmal gibts sogar Paparazzi-Fotos davon. Von einem ziemlich peinlichen Ereignis berichtet hingegen ein anderes Model. Kendall Jenner musste vor der diesjährigen Met Gala in New York ganz dringend aufs WC. Wo und wie sie ihr dringendes Geschäft verrichtet hat, erfährst du hier. Und schliesslich freuen wir uns mit Influencerin Anja Zeidler und Musikerin Jasmin Wagner. Die Schweizerin gibt überglücklich ein Schwangerschaftsupdate, und die Deutsche ist vor wenigen Tagen Mami geworden.