Bis zu einem halben Jahr nach einer Covid-Infektion ist das Lungenembolierisiko erhöht. Viele haben trotz leichtem Verlauf nach der Krankheit Mühe, wieder fit zu werden. So auch die 23-jährige Vittoria Bolongaro. Bei einem Belastungstest beim Arzt ist sie zusammengebrochen und hat danach Asthma entwickelt. Damit ist sie kein Einzelfall: In der Crossklinik in Basel haben laut Sportarzt Andreas Gösele, zehn Prozent der untersuchten Athleten vorübergehend eine Herzmuskel-Entzündung.