Soeben hatte Luzern den Anschlusstreffer erzielt, als sich Sandro Lauper anschickte, das schönste Tor des Nachmittags zu erzielen. Der Ball kam in der 44. Minute eher per Zufall in Richtung des 26-Jährigen, dieser liess sich nicht zweimal bitten und hämmerte den Ball per Direktabnahme zum 3:1 ins Tor.