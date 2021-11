Best Crushing Newcomer im Oktober von 20 Minuten und den Swiss Music Awards: We Are Ava live bei 20 Minuten Radio – «Auf dich falle ich nicht nochmals rein»

We Are Ava live bei 20 Minuten Radio :

Leadsingle und Debütalbum-Opener «Won’t Do It Again» von We Are Ava hat einen autobiografischen Hintergrund, wie Frontfrau Kim bei 20 Minuten Radio erzählt: «Es geht um eine Liebesgeschichte, die nicht ganz klappen wollte und bei der ich mir einfach sagen musste: ‹Auf dich falle ich nicht nochmals rein, über dich bin ich hinweg.›» Den eingängigen Track performt das Ostschweizer Trio, das wir aktuell als Best Crushing Newcomer hypen, in einer Stripped-Version im Studio von 20 Minuten Radio. (Video: D. Kerschenbauer/S. Krausz)