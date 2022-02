Am Donnerstagvormittag landete ein Auto in Bern in der Aare. «Ich wohne an der Aare und habe gegen 11.30 Uhr ein lautes Geräusch gehört», sagt News-Scout S.K. zu 20 Minuten. Bei der verunfallten Person handelt es sich um eine Frau. Ein Passant half ihr aus dem Wagen. (20min/News-Scout)