Im Dorfwald in Schwarzenburg BE sollen künftig Bären leben. Zwar nicht ganz in der freien Natur, dafür in einer artgerechten Anlage in der Grösse von sieben Fussballfeldern. In der Bevölkerung stösst das Projekt aber nicht nur auf Zustimmung, wie sich an einer öffentlichen Begehung des Geländes am Samstag zeigt. Viele Bürgerinnen und Bürger sind skeptisch (Video: Raphael Casablanca).