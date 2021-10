Sorry – Kein Verkauf! steht seit rund 10 Tagen auf der Webseite von coronatestonline.ch. Für rund 15 Franken konnte man hier Corona-Tests inklusive Zertifikat machen, und das alles bequem per Videocam. 20 Minuten berichtete. Nun scheint aber definitiv Schluss zu sein, das Bundesamt für Gesundheit bestätigt auf Anfrage von 20 Minuten, dass diese Art der Zertifikatsausstellung in der Schweiz nicht akzeptiert wird.

(Video: Thomas Sennhauser)