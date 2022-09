Gabriel Moreno ist Nachwuchsspieler und möchte sich für einen fixen Startplatz im MLB-Team Toronto Blue Jays empfehlen. Für das Farmteam der Buffalo Bisons schlug der 22-Jährige einen Ball so stark, dass dieser in der gepolsterten Wand stecken blieb. Der Ball besass beim Verlassen des Schlägers eine Geschwindigkeit von rund 180 km/h. Dieser Schlag wurde nicht als Homerun sondern als sogenanntes Double gewertet, der Venezolaner durfte also zur zweiten Base vorgehen.