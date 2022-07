In der Major League Baseball kam es zwischen den Los Angeles Angels und den Seattle Mariners im zweiten Inning zu einem Skandal. Unzählige Spieler gingen aufeinander los, insgesamt musste die Partie für 23 Minuten unterbrochen werden. In der Folge wurden je drei Spieler sowie Mariners-Coach Scott Servais und Angels-Interimsmanager Phil Nevin suspendiert. Grund für die Massenschlägerei war eine Aktion zuvor gewesen: Angels-Pitcher Andrew Wantz hatte mit seinem Wurf von knapp 150 km/h Seattles Schlagmann Jesse Winker an der rechten Hüfte getroffen.