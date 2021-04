Im Basler Gundeldinger-Quartier sorgen Bettelnde, die in einen öffentlichen Brunnen ihre Wäsche waschen, für grosse Aufregung. Während Anwohner und die kantonale SVP empört sind, will sich die SP nicht dazu äussern. Unklar bleibt, ob die Wiedereinführung des Bettelverbots in der Stadt überhaupt umgesetzt werden kann.