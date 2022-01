Mit seinem fünften Studioalbum «Stories of the XXI» trumpft Bastian Baker (30) aktuell auf Platz eins der hiesigen Charts. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Westschweizer Sängers haben wir in seinem Instagram-Account gewühlt – und so mehr über sein Dinner mit einem Hollywoodstar, seine Promi-Freundschaften und sein glückliches Single-Dasein erfahren.