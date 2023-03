Beweisvideo: Elisabeth Baume-Schneider kann doch Englisch

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider sorgte bei ihrer Wahl mit ihren mangelnden Englischkenntnissen für Aufregung. Sie sagte, dass sie definitiv noch Englisch lernen müsse. Nun hat sie an einer Medienkonferenz mit einer belgischen Ministerin in Bern zum ersten Mal in ihrer Amtszeit eine Frage auf Englisch beantwortet und bewiesen, dass sie die Sprache beherrscht – zumindest halbwegs.

(Video: Stefan Lanz)