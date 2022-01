Am Montagabend wurde Bayern-Star Robert Lewandowski zum Weltfussballer 2021 ausgezeichnet. Wie er sich auf die Gala vorbereitete? Mit seinen Töchtern Klara (4) und Laura (1). In einer Instagram-Story zeigter er, wie süss er auf die beiden aufpasste. Ehefrau Anna Lewandowski war ausser Haus. Und so machte der Pole seiner Tochter mit Hilfe eines Staubsaugers eine Zopf-Frisur. Dazu schrieb er: «Wenn Mama nicht da ist …»