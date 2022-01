Die Kamerafahrt vom ersten Lauf in Wengen hat es in sich. Gleich drei Mal wäre der Vorfahrer ausgefallen. Sein Pech: Er wurde begleitet von SRF-Experte Marc Berthod. Zur Entschuldigung des Vorfahres muss man allerdings sagen: Die Strecke in Wengen hat es in sich. Dies zeigte auch der erste Lauf.