Je frostiger, desto besser. Die Mitglieder der Gruppe «Rhy Extase» steigen am liebsten in den Rhein, wenn es draussen Minusgrade hat. Am bisher kältesten Tag des Winters 2021 hat 20 Minuten die kälteresistenten Schwimmer begleitet.

(Video: 20 Minuten/Lukas Hausendorf)