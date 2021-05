Best-of «Bachelorette», Folge 4 - Bei Burim machts Dina mit Zunge

Falls du dachtest, der Kuss mit Benjamin in Folge 3 war ein ekstatischer und romantischer Höhepunkt in der aktuellen «Bachelorette»-Staffel, dann hast du dich definitiv geirrt. Diesmal knutscht Dina nämlich mit Burim rum, und das nicht nur extra lange, sondern auch extra heftig. Mit Zunge. Ob das auch so erotisch aussieht, wies sich vielleicht liest, sei dahingestellt.

Neben Burim darf übrigens auch Boxer Joel zum vermeintlichen Einzeldate antraben. Allerdings verläuft das nicht ganz so, wie er sich das wohl vorher gedacht hat.

Tja, und viel mehr Spannendes passiert eigentlich gar nicht, ausser, dass wir uns von einem Zwilling verabschieden müssen, der andere sich bei einer nicht soo spannenden Challenge das Knie bitz aufschürft, und Pharrel ... ach, weisst du was? Guck dir doch einfach das emotionalste Best-of der Welt an. Dann weisst du nachher alles, was du über Folge 4 der «Bachelorette» wissen musst. Vor allem, wer alles rausfliegt!

(Video: P. Stirnemann/3+)