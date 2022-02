In China finden derzeit die Olympischen Winterspiele statt. Alle Beteiligten der Spiele befinden sich in einer Bubble – und in dieser sind die Regeln streng. So wird das Essen teilweise durch Roboter gekocht. Oder das bestellte Menu wird mit Robotern zum Tisch gebracht. Und auch Barkeeper gibt es nicht. Wenn man einen Drink haben will, muss man auf einen Roboter vertrauen. All dies soll die Gefahr einer Corona-Infektion eindämmen.