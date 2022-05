In Spanien liegt derzeit ein Gesetzesentwurf vor: Frauen, welche unter starken Regelschmerzen leiden, sollen rechtlich bis zu drei Tage pro Monat von der Arbeit freigestellt werden können. Der Entwurf soll in den kommenden Wochen vom spanischen Parlament verabschiedet werden.

Wir wollten nun von der Community wissen, ob dieses Gesetz auch in der Schweiz vorstellbar ist.