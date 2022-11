Hüllenlos auf Insta: Bella Hadid macht Kleiderwerbung – ohne Kleider!

Heute in den News der Supermodels, die sich für ihre Kleiderkollektion ausziehen, Sängerinnen, die mit anscheinend ziemlich hotten Frontmännern zusammen sind und Influencerinnen, die so tun, als hätten sie eine Beziehug: Bella Hadid rührt auf Insta die Werbetrommel für neue Klamotten, die sie selber designt hat, indem sie sich auszieht. Superstar Billie Eilish schwebt derweil mit ihrem neuen Freund auf Wolke 7 und verrät, was sie so von Jesse Rutherford hält. Und dann verwirrt Fitness-Influencerin Pamela Reif ihre Followerinnen und Follower mit einem Video, das angeblich zeigen soll, wer ihr neuer Freund ist.