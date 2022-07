Ben Afflecks 10-jähriger Sohn crasht neuen Lamgorghini

Warum Kinder noch nicht Auto fahren dürfen, musste Ben Afflecks Sohn Samuel am Wochenende am eigenen Leib erfahren. Der Zehnjährige baute mit einem nagelneuen Lamborghini nämlich einen Unfall. Passiert ist glücklicherweise weder dem Sprössling noch seinem Vater und Mitfahrerin J. Lo etwas. Ein schmerzvolles Erlebnis hat dafür Daniela Katzenberger hinter sich: Sie liess sich ihr erstes Tattoo stechen. Ganz ohne Körperschmuck präsentiert sich derweil Kendall Jenner in ihrem neusten Insta-Post: Der Reality-Star zeigt sich seinen Fans einmal mehr komplett hüllenlos.