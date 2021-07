Erfolgreiche Schweizerinnen - Bencic schiesst Partnerin Golubic während Doppel-Krimi an den Kopf

Nach einem erfolgreichen Auftakt am Samstag im Einzelturnier starten die Schweizer Tennisfrauen auch erfolgreich ins Doppel-Turnier. Das Duo Belinda Bencic und Viktorija Golubic gewinnt am Sonntag gegen die an Nummer zwei gesetzten Japanerinnen Shibahara/Aoyama mit 6:4, 6:7 und schlussendlich 10:5 im Tiebreak, das auf zehn Punkte gespielt wird. Die Schweizerinnen treffen nun am Montag im Achtelfinal auf die Spanierinnen Garbine Muguruza (Weltnummer 9) und Carla Suarez Navarro (Weltnummer 206).