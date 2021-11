In der Barcelona-Junioren-Abteilung La Masia lernen die jungen Fussballer nicht nur ihr Handwerk, sondern auch etwas fürs Leben. Im Spiel gegen Atlètic Sant Just erzielen die Katalanen ein Tor, währenddem ein gegnerischer Spieler verletzt am Boden liegt. Die Barça-Junioren sind sich offenbar schnell einig, dass das nicht fair war. Also lassen sie nach dem folgenden Anspiel den Ball freiwillig ins eigene Tor rollen. Eine tolle Fairplay-Geste.