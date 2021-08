Kritik an Kanzlerkandidat Armin Laschet nach der ersten grossen TV-Debatte gestern Abend in Deutschland. Immer wieder, so sind sich diverse Onlinemedien und Twitter-User und -Userinnen einig, betreibt der 60-jährige CDU Politiker Mansplaining. Laschet soll sich also herablassend oder onkelhaft, wie es in Deutschland genannt wird, vor allem gegenüber seiner weiblichen Kontrahentin Annalena Baerbock ausgedrückt haben.

(Video: Luca La Rocca, Thomas Sennhauser)