Was für ein Abend für Josip Drmic! Der Schweizer Stürmer wurde beim 4:1-Sieg im CL-Playoff von Dinamo Zagreb über Bodø/Glimt vor der Verlängerung eingewechselt und hatte dann seinen grossen Auftritt. In der 116. Minute tanzte er die gesamte gegnerische Abwehr aus und netzte überlegt ein. Nur vier Minuten später bereitete er abgeklärt den 4:1-Endstand vor. Dinamo steht damit nun in der Gruppenphase der Champions League.