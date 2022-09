Oktoberfest in St. Tropez: Bier am Boden – Rooobert Geiss verzapft sich

Oktoberfest in St. Tropez :

Heute in den News der Getrennten, Durstigen und Schwangeren: «Pitch Perfect»-Darstellerin Brittany Snow hat die Trennung von ihrem Partner bekannt gegeben. Feucht-fröhlicher gehts bei den Geissens zu und her. Sie feiern im Nobelort St. Tropez Oktoberfest. Und Rooobert leistet sich einen üblen Bier-Fail. Übel gehts auch Laura Maria Rypa. Sie ist von Pietro Lombardi schwanger, was ihr nicht nur glückliche Stunden beschert.

(Video: P. Stirnemann/J. Willi)