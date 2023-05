180'000 Franken für Elite-Hotelschule: «Es ist hart, als Stipendiatin an einer Elite-Schule»

Die EHL Hospitality Business School in Lausanne gehört zu den besten Hotelfachschulen der Welt. Wer hier zur zukünftigen Hotel-Elite ausgebildet werden will, muss tief in die Tasche greifen. Der vierjährige Bachelorstudiengang kostet für ausländische Studierende um die 180’000 Franken, Schweizer zahlen rund die Hälfte. Eleonore (22) ist eine der ganz wenigen Stipendiatinnen an der EHL und erzählt, wie schwierig ihr Weg in die Hotel-Elite war.

(Video: Simona Ritter / Helena Müller)