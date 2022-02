Im Snowboard Slopestyle der Frauen gewann die Neuseeländerin Zoi Sadowski-Synnott. Sie gewann dank eines spektakulären Sprungs, den sogar ihre Konkurrentinnen abfeierten. Die Schweizerin Arianne Burri wurde bei ihrer Olympia-Premiere Zwölfte. Nach dem Wettbewerb ist sie ein ein wenig enttäuscht, kann aber schnell wieder lachen. Sie erzählt, dass sie in Peking in ihrer Freizeit strickt. Auch erklärt sie, weshalb auf ihren Handschuhen «Für dich Giulia» steht. «Sie (Freeskierin Giulia Tanno, Red.) ist eine mega gute Kollegin von mir. Eigentlich wäre sie auch hier bei Olympia, doch sie verletzte sich kurz vorher mega schlimm», so Burri. «Ich bin für sie gefahren.»