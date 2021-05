Zeremonie in Zürich :

Am 10. Mai segnet die katholische Kirche Zürich queere Paare auf dem Platzspitz. Die Aktion ist die bisher erste öffentliche in der Schweiz und eine von über 70 Aktionen in Europa, die sich gegen das Segnung-Verbot der katholischen Kirche wehrt.

(Video: Salvatore Iuliano)