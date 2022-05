Adele (34) hat den nächsten grossen Schritt in ihrer Beziehung mit Rich Paul (40) gewagt: Sie haben sich ein Haus gekauft und ziehen zusammen. Ebenfalls ernster scheint es bei Elena Miras und ihrem Herzblatt Leonardo Teixeira zu werden. In einem Q&A hat die 30-Jährige nun verraten, wie viele Kinder sie sich mit ihrem Partner noch wünscht. Ob Black Alien nach seiner neusten OP-Idee noch Kinder zeugen kann, steht in den Sternen.