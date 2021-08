Rote Ampel, Verkehr, Stau. Plötzlich hört man ein Martinshorn, ein Blick in den Rückspiegel zeigt: Eine Ambulanz mit Blaulicht nähert sich. Wie reagiert man hier, darf man das Rotlicht überfahren, wenn es nicht anders geht? Eine Situation, die so manchen die Schweissperlen auf die Stirn treibt. Doch die Antwort ist ganz einfach, sagt Fahrlehrer Michael Ronchi. Denn, Ja, man darf und in gewissen Situationen muss man sogar.