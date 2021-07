In den Halbfinal-Läufen des olympischen BMX-Wettbewerbs ist es am Freitag zu zwei schweren Stürzen gekommen. So erwischte es etwa mit dem Olympia-Sieger von Rio, Connor Fields, einen der grossen Stars der BMX-Szene. Der US-Amerikaner war in seinem dritten Halbfinal-Lauf kurz nach dem Start zu Sturz gekommen. Der Franzose Sylvain Andre und der Niederländer Twan van Gendt hatten nicht mehr ausweichen können, flogen über Fields. Der US-Amerikaner war liegen geblieben, hatte abtransportiert werden müssen und kam sofort ins Krankenhaus.