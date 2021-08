Bob Marley sorgt für Furore – Ajax bricht Verkaufsrekorde mit Trikot

«Das Trikot hat sich mindestens viermal mehr verkauft als jedes andere Ajax-Trikot. Das ist einzigartig.» Das sagt der Marketing-Chef von Ajax Amsterdam, Menno Geelen. Seine Freude, sie ist verständlich. So bricht der niederländische Fussball-Club mit seinem Ausweichtrikot im Bob-Marley-Design alle clubinternen Verkaufsrekorde. Das schwarze Shirt mit Applikationen und drei Vögeln in den Rastafari-Farben rot, gelb und grün sei in «no time» ausverkauft gewesen, so Ajax. Hintergrund des Trikots: Seit mehr als einem Jahrzehnt ist der Song «Three Little Birds» von Bob Marley die inoffizielle Hymne der Ajax-Fans. Bei einem Testspiel 2008 mussten die Fans im Stadion warten und der DJ in der Arena spielte während dieser Zeit den berühmten Klassiker.