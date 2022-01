Ah, da bist du ja wieder! Finden wir gut, denn just in diesem Augenblick haben wir die neuste Folge von «Phils Fails» für dich parat gemacht. Falls du also mal wieder ein paar Menschen beim Versagen zugucken und dich auch noch drüber schadenfreuen willst, weisst du ja, wies geht: Einfach den «Play»-Button drücken, und schon kannst du deiner Häme freien Lauf lassen. Wir wünschen schmerzhafte Unterhaltung!

(Video: P. Stirnemann/3+)